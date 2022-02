Pronksmedali üle rõõmu tundnud Sildaru: raske on sõnu suhu saada, praegu on pingelangus

«Praegu on pingelangus, raske on üldse sõnu suhu saada. Pingeline oli. Olin pikalt teine ja ütleme nii, et mu teine laskumine oli väga-väga hea, kahju, et suusk jälle alt vedas. Aga kokkuvõttes olen väga rahul,» alustas Sildaru intervjuud Kanal 2 eetris.

«Eks läksin esimesel laskumisel natuke kindla peale välja. Oli plaan teisel laskumisel rohkem mängu panna, lihtsalt suusk tuli jalast ära. Mul on seda väga-väga harva juhtunud, aga on imelik, et see juhtub. Võtsin kolmandaks laskumiseks igaks juhuks varusuusapaari ja need püsisid jalas.