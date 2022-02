«Eks läksin esimesel laskumisel natuke kindla peale välja. Oli plaan teisel laskumisel rohkem mängu panna, lihtsalt suusk tuli jalast ära. Mul on seda väga-väga harva juhtunud, aga on imelik, et see juhtub,» lausus Sildaru pärast võistlust.