Treener Ustav Sildaru pronksist: esimene emotsioon oli väheke kibe

Kahjuks läks aga nii, et muidu ilusa sõidu rikkus viimaselt hüppelt, mis oli muideks 1080-kraadine, maandudes jalast tulnud suusk. Kõlab tuttavalt? Seda sellepärast, et samal trikil juhtus sama asi ka Big Airi kvalifikatsioonis, kus Sildaru sai 17. koha.

Ehkki esimene emotsioon pärast võistlust oli veidi kibe, uskus Ustav, et see läheb paremaks. «Kelly tegi oma ära. See, et suusk ära tuli, pole otseselt meie teha,» lisas ta.