PM PEKINGIS ⟩ Hõbeda teeninud Hiina superstaarile esitati pressikonverentsil üllatav küsimus: kas sa päriselt tahad seda teada?

«Issand jumal, kasi minema!» oli Gu esimene, valju naeru saatel, mikrofoni öeldud reaktsioon. Pärast sekundi-kahe möödumist hiinlanna siiski täpsustas, et see – väljaviskamine – oli mõeldud naljana, kuna Lick Wilmerding ja tema keskkool University High School on igipõlised rivaalid.

Gu, pärast paarisekundilist vaikust, kus ta sõrme hammaste vahel hoidis: «Ma ei oskagi seda kuidagi sõnastada, aga... ma ei saanud Licki sisse. Ma küll kandideerisin sinna ning kool meeldis mulle väga, aga see on ühtlasi 45 minutit sõita mu kodust, mis on päris pikk tee.

Tead, kuidas vanematel tuleb samamoodi soovituskiri kirjutada, et laps kooli sisse saada? Ma arvan, et mu ema väga ei üritanud, kui ta seda koostas. Sest tegelikult ta ei tahtnud, et ma sinna läheks. Ta oli kursis, kui tähtis uni minu [kui sportlase] jaoks on ning kuna 45 minutit on tõesti pikk sõit, siis ma pakun, et ta saboteeris mu sisse saamist. Vähemalt selline on minu, veel kinnitamata, teooria.»