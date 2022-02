GALERII ⟩ Sildaru tseremoonia Pekingi olümpial: nüüd on medal päriselt käes!

Eestlanna märkis, et medalitseremooniat oodates hakkas päris külm ning medalikolmik soovis üksteisele taas õnne.

Hommikusele võistlusele tagasi mõeldes lausus ta: «Kindlasti oli see emotsionaalne, just pingeline. Kui alguses jäi natuke halb tunne sisse, sest [teisel laskumisel] tuli suusk jalast ära ning oleksin selle laskumise eest rohkem punkte saanud kui esimese eest, siis praegu on emotsioonid palju positiivsemad.»