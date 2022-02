PM PEKINGIS ⟩ Vabakavasse pääsenud Kiibus: need emotsioonid olid tõesti võimsad!

«Kui võtan arvesse kõike seda, mis sellel teekonnal siia olümpiale üldse on olnud, siis jään [oma etteastega] rahule,» sõnas 19-aastane eestlanna, kes täitis ühtlasi nõnda endale seatud miinimumprogrammi.

«Suutsin teha oma hooaja tulemuselt teise kava. Arvan, et see (olümpiamängud – K.J.) oli hea aeg ja koht, kus seda teha. Arvestades kõike olnud, siis see tulemus oleks võinud olla palju halvem,» jätkas ta.