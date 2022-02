OLÜMPIARAADIO ⟩ Mihkel Ustav: kahju, et trennis vastu pidanud suusaklamber just tähtsal hetkel lahti tuli

«Kelly tegi oma ära. Selles, et suusk jala küljest ära tuli, pole meil otseselt midagi teha. Aga kuidas ta jälle välja hüppas? Kordust vaadates on ju näha, et see on nii süütu olukord. Treeningul tegime viis-kuus korda seda hüpet ja ei juhtunud midagi, aga just siis, kui on tähtis sõit, tuli suusk saapa küljest lahti,» kahetses Ustav, aga varustuse tootjat süüdistama ei tõtanud. «See juhtub kõikide klambritega. Osadel tüdrukutel läks kvalifikatsioonis teistsuguse mudeliga samamoodi.»