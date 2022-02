Kelly Sildaru konkurenti ähvardab vanglakaristus? Olümpiavõitja astus Hiina võimude konnasilmale

USAs sündinud, kuid Pekingi mängudel Hiinat esindaval Gu’l on erinevates sotsiaalmeediakanalites miljoneid jälgijaid, kuid näiteks Instagrami ja Facebooki kasutamine on Hiinas võimude poolt keelatud. Kui üks jälgija uuris Gu’lt, et miks on tal erinevalt teistest hiinlastest pealtnäha eriõigused internetile, siis vastas sportlane, et keeldudest mööda hiilimine pole üldse raske.