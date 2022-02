USA olümpiasportlane püüab pilku soenguga ja kasvatab juukseid heategevuslikul eesmärgil

32-aastane Hamilton aitas USA võistkonnal võita 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängudel riigi läbiaegade esimese kurlingu kuldmedali ning on koos John Shusteri, Tyler George'i ja uue meeskonnaliikme Chris Plysiga tagasi Pekingis seda tiitlit kaitsmas.

Hamilton ei käi aga niisama värvikirevalt ja tähelepanuäratavalt ringi. Hamilton kavatseb koguda raha ajuvähi uurimise heategevuseks ja on seni saanud annetusi üle 5720 euro. Ta on suurendanud oma esialgset sihtmärki 4400 eurolt 8800 euroni ning annetusi on laekunud terve olümpiamängude jooksul.