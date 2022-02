«Tegelikult pole me seda veel arutanud, sest esmane eesmärk oli Peking, mis, kõike arvestades, oli muljetavaldav. Esialgu lootsime lihtsalt, et ta suudaks koroonaolukorras üldse võistelda, aga tulla sealjuures veel üheksandaks... olgu, ta küll peaaegu suri selle käigus, kuid on siiski elus,» jätkas Stuan lõbusal toonil ning lisas, et tegelikult tuleks Ilvesel selle tulemuse üle uhkust tunda. Nemad, Norra koondises, igatahes tunnevad.