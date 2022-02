PM PEKINGIS ⟩ Ilvese treener: isegi olümpiavõidu korral räägiks ta lastelastele pigem seekordsest kogemusest

«Medal olnuks ideaalse õnnestumise korral [võimalik], aga ma polnud mingi favoriit. Senist hooaja kulgu arvestades poleks see hea õnne korra olnud võimatu, kuid medalimõtetega ma siia ikkagi ei tulnud. Teadsin, et olen heas vormis ja kõrges mängus, kuid reaalsusena näis ikkagi esikuuiku koht, mitte medal,» tunnistas Kristjan Ilves pikemas usutluses .

Sama meelt oli ka tema treener, šveitslane Jan Schmid. «Kristjan on näidanud, et suudab parimatega [suusarajal] sammu pidada, kuid siia tulles teadsime, et meid ootab aeglane ja kõrge rada, mis Kristjani tugevusi ei soosi. Meie reaalne eesmärk oli esikuuiku koht ja see olnuks ka võimalik. Medal oleks olnud unistus. Olime [olümpia eel] omadega seal, kus tahtsime, aga siis pandi ta 11 päevaks luku taha ja see tegi asjad keeruliseks,» viitas Norra koonduse juhendaja karantiinihotellis veedetud ajale.