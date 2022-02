OLÜMPIARAADIO ⟩ Anna Levandi: loodan, et must periood Eva-Lotta karjääris on möödas ja hakkame välja ronima!

«Kokkuvõttes sõitis Eva-Lotta väga ilusasti. Emotsionaalselt! Esimene kaskaad oli lihtsalt vapustav, kus teine hüpe oli esimesest kõrgem ja pikem. Ei tohi unustada, et see on olümpia, mitte mõni harilik võistlus. Mul on hea meel, et vaatamata keerulisele hooajale suutis Eva-Lotta end kokku võtta. Oleme finaalis, võitleme edasi!» sõnas Levandi.

Aga kuidas on lood vigastusega? «Arvan, et tänaseks on see küsimus ammendatud. Jah, jalaravi tuleb lõpuni viia, aga see ei häiri enam nii, et segaks võistlemist. Ma ei usu, et Eva-Lotta võistluse ajal vigastusele mõtles või et see teda segas. Ta oli 100% keskendunud elementidele, sõidule, kavale ja koreograafiale, et kõik oleks täiuslik. Loodan, et see must periood Eva-Lotta karjääris on möödas ja hakkame välja ronima!»

Treenerina on Levandi olümpial neljandat korda. 2006 Torinos ja 2010 Vancouveris oli tema juhendatavaks Jelena Glebova, kelle tulemused olid vastavalt 28. ja 21. koht. 2014. aastal Sotši taliolümpiamängudel saavutas Levandi juhendatud Viktor Romanenkov meeste üksiksõidus 24. koha. Seega on Levandi õpilaste seni parim olümpiatulemus Jelena Glebova 21. koht Vancouveris.

Just täpselt sel positsioonil paikneb homse vabakava eel ka Kiibus, kes jäi sarnaselt treenerile oma lühikavaga rahule. «Punktid oleks võinud olla veidi kõrgemad ja see üks väike viga olemata, aga need mõtted, mis peast läbi käivad, ja see pinge... Eriti arvestades hooaega, mis mul selja taga. Arvan, et oleks olnud väga sinisilmne tahta veelgi paremat kava,» sõnas Kiibus, kes neljapäeval kell 12 algaval vabakavavõistlusel jääle viiendana.

Laskesuusatamise naiste teatesõidus tuli olümpiavõitjaks Rootsi, kes oli neli aastat tagasi Pyeongchangis võitnud hõbemedali. Kaheksa aastat tagasi Sotši olümpial oli olukord aga selline, et Eesti naiste laskesuusanelik saavutas 16. koha, ent Rootsit polnud stardis, sest naiskonda neil toona polnudki. Värskelt olümpiavõitjalt Mona Brorssonilt uuriti võistluse järel selle teekonna kohta.

«Seda on keeruline kirjeldada. Üheskoos teekonda alustades olid meil muidugi suured unistused ja lootused, aga et suutsime need ka saavutada, on erakordne. Meil on selja taga väga keeruline teekond. Oleme trennis tohutult rüganud, aga võtmeelement on see, et oleme saanud naiskonnas üksteisele toetuda,» räägib Brorsson.

Olümpiaraadios eksklusiivsed intervjuud värskete meeste sprinditeate olümpiavõitjate Erik Valnese ja Johannes Häsflot Kläboga, samuti lahkab oma kangelaslikku võistlust kahevõistleja Kristjan Ilves. Sõna saavad ka Henri Roos, Jaanus Teppan, Hanna Öberg, Regina Oja ja Tuuli Tomingas. Meeste jäähokiturniiri olukorda lahkab Eesti koondise esiväravavaht Villem-Henrik Koitmaa.