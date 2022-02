TIPPHETKED ⟩ Soome hokinaised võitsid kaklustega vürtsitatud pronksikohtumise

Soome hokinaiste jaoks on tegemist neljanda olümpiapronksiga, sest sama karva medal on võidetud ka 1998., 2010. ja 2018. aasta mängudelt. Jenni Hiirikoski, Michelle Karvinen ja Minttu Tuominen on esimesed Euroopa naismängijad, kes on võitnud olümpialt kolm medalit.