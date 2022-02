«See oli väga-väga valus. On väga valus rikkuda teiste võistlus. Aga ma ei suutnud midagi teistmoodi teha. Tegin kõik, mis suutsin, aga see oli p*sk,» ütles pisaraid valanud Ekchoff Norra rahvusringhäälingule (NRK).

Eckhoff tunnistas, et talle on mentaalse jälje jätnud hea sõbranna Tandrevoldi tervisemured, kes jälitussõidu viimasel ringil kustus täielikult ning teda tabasid südameprobleemid. Pärast võistlust otsustasid arstid, et Tandrevoldi sel olümpial rohkem ei võistle ja saadeti koju.

«See on mentaalselt olnud rusuv ja jätnud oma jälje. See on nõudnud palju energiat,» tunnistas norralanna. Laskesuusatamise olümpiaprogrammis on jäänud sõita veel ühisstardist sõidud.