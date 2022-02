Kohtunikud sattusid olümpial tule alla. Kas õigustatult?

Meeste lumelaua pargisõidus tuli olümpiavõitjaks kanadalane Max Parrot, kuid kuldmedali toonud laskumisel sooritas ta n-ö fantoomtriki. Nimelt ei märganud kohtunikud, et kanadalane ei võtnud hüppel kinni mitte lumelauast, vaid põlvest. Kõigi arusaamade järgi on see ebaõnnestumine, kuid kohtunikud andsid talle kümnest võimalikust punktist 9,35.