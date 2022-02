VIDEO ⟩ Sildaru täitis plaani ja mõtles juba homsele finaalile: viimased nädalad on olnud tihedad ja keha veidi väsinud

Arvestades, et edasipääs oli väga suure tõenäosusega juba kindlustatud, siis otsustas Sildaru puhkuse nimel edasisest võistlusest loobuda. «Olin esimese sõiduga väga rahul. Viimased nädalad on olnud tihedad ja keha veidi väsinud. Seetõttu otsustasin end hoida homseks,» lausus ühe laskumisega piirdunud Sildaru.

Sildaru kinnitas, et homme saab ta kindlasti juurde panna. «Tänane sõit oli ikkagi üpris lihtne. Tavaliselt on mul isegi kvalifikatsiooni laskumised raskemad. Ma olin üllatunud, et üldse nõnda palju punkte sain, aga see on ainult positiivne,» selgitas Sildaru, kellele Hiinas olev renn väga meeldib.