PM PEKINGIS ⟩ Eestlane kui olümpiahoki tähtis mutter

Kui Viljandis sündinud, ent viimased paarkümmend aastat Soomes elanud mehelt uurida, mida ta täpselt teeb, võtab ta esmalt paar sekundit mõtlemiseks ning kostab seejärel lihtsustatult: «Kõik olümpiaväljakud on minu vastutusala.»

Peenemas keeles on Pehk aga olümpiaturniiri tehniline nõustaja ning tema hallata ongi sisuliselt kõik: alustades hokiareeni kinnitusankrutest ja -poltidest kuni väljakupoortide ja -klaasideni välja. Jää osas eestlane siiski pead panti panema ei pea, see on jäetud NHLi kogemusega Don Moffattile.