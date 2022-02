WADA: Valijeva jätkamine olümpiamängudel on tagasilöök dopingu vastu võitlemisel

25. detsembril positiivse dopinguproovi andnud Valijeva teenis esialgse võistluskeelu 8. veebruaril, kui selgus, et venelanna kehast leiti keelatuid aineid. Kui esialgu määras Venemaa antidopingu agentuur (RUSADA) Valijevale võistluskeeld, siis peagi otsustati see tühistada.

Sellega nõustus ka Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS), kes nõustus RUSADA selgitusega. 15-aastane uisutaja on maailma antidopinguagentuuri (WADA) reeglite järgi «kaitstud sportlane» ja see mängis otsuses rolli. WADA ega RUSADA (Venemaa antidoping) reeglites pole kirjas midagi «kaitstud sportlaste» ajutiste võistluskeeldude määramise kohta.

WADA oli kohe väga pettunud, et CAS säärase otsuse langetas. Nüüd avaldati ka, et tegemist on tagasilöögiga dopingu vastu võitlemisel Venemaal. «Antud juhtum mõjutab kindlasti halvasti dopingu vastu võitlemist Venemaal. Samuti on meil küsimusi, kuidas RUSADA seda kõike lahendas,» seisab WADA teadaandes.