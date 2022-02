Meedia: Sildaru suurim konkurent Gu on viimase veidi enam kui aastaga teeninud 26,5 miljonit eurot

Eileen Gu on vaieldamatult Pekingi olümpiamängude suurim staar ja seda just Hiinas. 2019. aastal tegi ta ju valiku esindada Pekingis just Hiinat ehk enda ema koduriiki. Lisaks sellele, et ta saab osaleda n-ö oma kodustel olümpiamängudel, teenis ta ohtralt sponsorlepinguid. Sponsorite meelitamisele aitab kaasa ka fakt, et tal on Pekingis ette näidata juba üks kuld ja üks hõbemedal.