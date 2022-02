VIDEO ⟩ Hiina sporditäht näitas enda trumpala kvalifikatsioonis võimu

Gu on tänavu olnud rennisõidus ülivõimas ja võitnud enne olümpiamänge kõik neli MK-etappi. Samuti jäi ta alistamatuks Dew Touril toimunud võistlusel. Hiinlanna andis märku, et soovib seda seeriat jätkata ka Pekingis.

Teisel laskumisel tegi Gu veelgi parema soorituse ning kohtunikel ei jäänud midagi muud üle, kui anda talle skooriks lausa 95,50 punkti. Sarnase laskumise eest on Gu saanud tänavu ainult ühe korra parema tulemuse ja see juhtus Dew Touri finaalis, kus talle märgiti kirja 96 silma.

«Mul on väga hea tunne. Pean mainima, et mul on au siin üldse võistelda. Rennisõit on minu jaoks kõige nauditavam võistlus, sest siin tuleb mängu mängulisus. Väga hea, et saan sellega olümpiamängud lõpetada,» lausus Gu, kes tunneb sarnaselt Sildarule ikkagi ka veidi väsimust juba mängudest.