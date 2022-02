Shiffrin suutis esimesel alal ehk kiirlaskumises lõpuks tulemuse kirja saada ning hoidis viiendat kohta. Liidrist jäi ta maha 0,56 sekundiga. Ometi tabas slaalomis teda ebaõnnestumine, kui ta pani ühel hetkel külje maha. See tähendab, et Shiffrini saldoks Pekingi olümpialt on kolmel alal startimine ja nende kõigi katkestamine.