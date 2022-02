Jaanus Kriiski kolumn: tänapäeva tippspordi halastamatu pale

Enamasti tutvub laps mingi spordialaga täiesti juhuslikult või siis on lapsevanemal mingil põhjusel teatud eelistus, kuhu oma võsukesed suunata. Sellest hetkest astubki noor inimene väga pikale teele, mis oma mõjutustega saadab teda läbi elu. Igal alal on tipus väga kindel spetsiifika, lisaks, millest väga rääkida ei taheta, aga nn pahupool.

Pekingi olümpiamängudel lahvatanud dopinguskandaal Venemaa imelapse Kamila Valijeva ümber on vaid jäämäe nähtav osa. See on tagajärg, mitte mingil juhul põhjus. Põhjuseks on sellel spordialal järjest nooremas vanuses tippujõudmine. Sõnuseletamatute koormuste talumiseks peab toetama veel loomulikus loodusliku väljaarenemise protsessis olevat noort organismi. Ja nii saimegi teada – loomulikult jälle suurte üllatushüüete saatel –, et laps on kasutanud südametööd parandavaid ravimeid. Lausa kolme. Üks siis keelatud ja teised kaks lubatud.