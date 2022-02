PM PEKINGIS ⟩ Norralasest olümpiavõitja võimalik alavahetus tekitab Sildarus põnevust

Pargisõidu olümpiapronksi Kelly Sildaru sõnul 21-aastane Ruud hullumeelselt julge noormees, kuid uudis võimalikust alavahetusest tuli talle üllatusena. Küll aga teadis ta, et norralane on osav ka lumelauaga. Ega see suur saladus polegi, sest Ruud näitab oma oskusi aeg-ajalt ka Instagrami postitatud videotes.

Need videod pole märkamata jäänud ka Norra lumelauakoondise mänedžerile Per Iver Grimsrudile, kes on Ruudiga omavahel lõõpinud, et noormees võinuks Pekingi olümpial olla Norra varusõitja. Nali naljaks, kuid Norra lumelaua meistrivõistlustel kavatseb Ruud kaasa teha.