Kiibus: see olümpia tuletas mulle meelde, mis on suured võistlused

Kiibus pääses täna peetud vabakavale, saades lühikavas 21. koha ja kuigi päris puhtalt täna ei sõitnud, siis ei olnud ka endas pettunud. «Muidugi ma pole 100 protsenti õnnelik, aga lihtsam on alati sõita puhast kava, kus kõik läheb lepase reega. Kui tuleb üks ootamatu viga elemendil, kus seda varem teinud ei ole, siis olen ühke, et suutsin edasi võidelda ja mitte alla anda ning tegin 90 protsenti oma elementidest ära ja samal ajal ka nautisin seda,» rääkis Kiibus Kanal 2-e eetris olnud intervjuus.

Vabakavas sai kiibus kirja 112,2 punkti ja kokku jäi tema arvele 171,75 silma. Osa punkte läks kaduma, kui ta kukkus kolmesel kaskaadil. Mis seal juhtus? «Ma pole seda jõudnud veel analüüsida. Esimese hoo pealt ütleksin, et jäin kinni eelnevalt tehtud elementi ja sealt oli raske uuesti ennast käima saada. Hirm sõitu edasi rikkuda tuli välja. See on sport ja arvestades mu eelnevat hooaega, siis sõita keskmine kava on siin kindlasti parem,» rääkis Kiibus.

Iluuisutaja tunnistas, et tuli Pekingisse rohkem kogemusi hankima kui tulemust tegema ja kirjeldas, mida saab Pekingist kaasa võtta. «See võistlus tuletas mulle meelde, mis on suured võistlused. See tunne, kui sõidad oma kava [ja tead], kui palju inimesi kaamerate taga sind toetamas on ja kaasa elamas, seda ei saa mujalt kui olümpiamängudelt. See on omaette kogemus, millega trenni minna ja meelde tuletada, mille nimel seda teha,» seletas eestlanna.

Jaanuaris Tallinnas peetud EM läks Kiibusel täielikult vigastuse nahka ja seetõttu oli tal enne olümpiat peas palju segavaid mõtteid. «Sisendasin endale, et need on olümpiamängud, uus algus, unusta halb ära ja võta kaasa see, mis on hea. Oli palju mõtteid, millesse oleks tahtnud kinni jääda,» rääkis ta.