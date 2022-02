PM PEKINGIS ⟩ Valude kiuste ikkagi olümpiale tulnud Kiibus: olen väga õnnelik, et siin olen

«Ma ei hakka päevaliselt nüüd täpsustama, mitu päeva enne see sündis, aga jah, nii oli,» sõnas eelmisest sügisest jalavigastusega kimpus olnud Kiibus. «See (otsus olümpiale tulla – K.J.) polnud lihtne ja pidin tegema raskeid otsuseid, aga mu ümber olnud inimesed tõid mu [raskest seisust] välja ja lükkasid mind edasi. Nii sain aru, et asi pole lootusetu.»

Kui eestlanna Pekingisse juba kohale jõudis ning esimese trenni tegi, sai ta aru, et oli, hambad ristis ja läbi valu, pingutanud õige asja eest. «Kui hotellituppa jõudsin, siis tulid kõik emotsioonid välja. Olen väga õnnelik, et siin olen. Selle pärast olen ka rääkinud, et võistluse nautimine on väga oluline,» kordas ta taas võistluse eelgi korratud mantrat.

Vabakava etteaste ise ei õnnestunud Kiibusel briljantselt, kuid kõiki asjaolusid arvestades, tuli ta jäält ikkagi ära, suunurgad ülespoole. «Ma ei tulnud siia ülemäära suurte lootuste ja ootustega, et püstitan siin kõik isiklikud rekordid ja löön maailma pahviks. Võtsin realistlikult oma hooaega ja vormi ning põhiline lootus oli, et naudiksin [sõitu] ega seaks endale liiga suuri pingeid. Sellega sain ma hakkama ja lisaks suutsin keskmise või isegi üle selle kavad teha. Jään rahule,» resümeeris 19-aastane uisutaja.

Vabakava elementidest läksid Kiibusel täna untsu esimeses kaskaadis olnud lutz – maandumisel vääratus – ja hilisem Rittberger. Millest eksimused tulid? «Kui oskaksin öelda, siis ma ei teeks neid,» kostis eestlanna kerge muige saatel. «Teine viga oli tingitud sellest, et kuna ei tahtnud enam vigu teha, siis tekkisid kõhklused. Esimene oli [ilmselt] keskendumisest, see on ainus, mida praegu öelda oskan. Esimesed kaks elementi polnud viga, aga seal kadus fookus ära ja nii ta läks...» kostis oma parimale vabakava resultaadile (137,51) 25 punktiga alla jäänud Kiibus.

Ajakirjanike seas korraks levinud teoorias, justkui algasid ebakõlad juba soojenduselt, kus hüpped kõige paremini ei õnnestunud, lükkas eestlanna aga kärmelt ümber. «See on see, mida näeb inimene kõrvalt,» alustas ta vastamisega.

«Mul oli soojendusel väga mugav, võib-olla isegi liiga. Tavaliselt pole see hea, kui soojendusel tuleb hästi välja, sest siis hakkad mõtlema. Täna tundsin ma end soojendusel, kasvõi EMiga võrreldes, palju mugavamalt. See võis olla seotud vigastusega, mis ei andnud tunda. Sellel on kohe mõju, kui tunned end mugavamalt. Soojendus püsis kontrolli all ja suutsin keskenduda sellele, millele vaja,» jätkas Kiibus.

Lühikava eel tunnistas ta, et olümpiajääl kogetud emotsioonid olid midagi sellist, mida kusagil varem kogenud polnud. Kas nüüd, kui üks etteaste oli juba all, oli lihtsam jääle astuda? «Täna ei värisenud nii palju, aga eks võistlusnärv on ikka enne iga kava. Samas, enne lühikava oli mõtteid poole rohkem, sest siis on lihtsalt nii palju kaalul. Mõtled küll, et võistlus nagu võistlus ikka, aga õhkkond on hoopis muu,» kostis Kiibus, kes ammutas olümpist ka väga palju inspiratsiooni. «Kindlasti sain olümpiast uue hingamise.»

Kas niisuguse, et on valmis nelja aasta pärast Milanos veelgi säravama etteaste nimel valmis kas või kivist läbi närima? «Olen piisavalt uisutanud ja võistelnud, et aru saada, et kogu aeg ei saa hambad kivist millestki läbi raiuda. Ma ei mõtle pikalt ette, aga sellest hooajast sain nii palju kogemusi ja mõtteid, et on mitu aastat, mille kallal edasi töötada,» sõnas Kiibus lisades, et praegu on esimene prioriteet ikkagi jalamure lõplikult selja taha jätta.

«Võtan nüüd rahulikult, kuulan ennast ja ravin jalad lõpuks ometi terveks,» kostis ta ning kinnitas, et MMi jätab ta 99-protsendilise tõenäosusega ikkagi vahele. Pausi pikkuse osas Kiibus veel midagi öelda ei osanud, see sõltub arstidest ja uuringutest.

Lõpetuseks aga, kui olümpiat poleks olnud, kas siis oleks ta juba varem aja maha võtnud ning jalaprobleemiga tegelenud? «Jaa, kindlasti. Olümpiaga teadsin, et teen vigastusega enda olukorra veel raskemaks,» lõpetas Kiibus.