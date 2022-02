Levandi: loodan, et Kiibusel on tahet, entusiasmi ja motivatsiooni edasi areneda

Kiibusel tuli vabakavas sisse paar eksimust, kuid Levandi leidis tõi välja just ühe positiivse asja. «Kahjuks kõik ei õnnestunud ja puhas kava välja ei tulnud, aga mulle meeldis, et ta võitles lõpuni, sest ebaõnnestumised löövad psühholoogiliselt rivist välja. Aga ta läks ja läks ja lääks edasi ning lõpuosa oli väga ilusti korrektselt tehtud. See on alati viimane mulje kohtunike jaoks, kuidas lõpp välja näeb,» rääkis Levandi.

Samas pole vigastused veel täielikult seljatatud. «Tegeleme nendega, vigasutsed on vaja lõpuni välja ravida. Ta on noor sportlane, ilus sportlane ja just saanud õige maailmataseme, kust minna edasi ja areneda. Ma loodan väga, et tal on tahet, entusiasmi ja motivatsiooni, et edasi areneda. See kõik sõltub temast,» rõhutas Levandi.