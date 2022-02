OLÜMPIARAADIO ⟩ Tormis Laine: minuga sõitis kaasa ebakindlus, aga see polnud mu viimane olümpia või viimane sõna

«Starti läksin sama enesekindlalt, et saan võetud eesmärkidega hakkama, sest viimastel slaalomitreeningutel näitasin suurepärast kiirust. Aga tagantjärele vaadates oli kindlasti näha, et minuga sõitis kaasa ebakindlus eelmistest võistlustest. Need väljasõidud [MK-etappidel] ikkagi mentaalselt jätsid oma märgi maha,» sõnas Laine, kelle slaalom jäi pooleli esimesel laskumisel.

«Spordis on vaja riske võtta, kui tahta kõrgele jõuda. Minu eesmärk on jõuda tippu ja kuigi Pekingis ma medalikohtadele pretendeerinud ei oleks, siis sihtisin võimalikult kõrgele. See pole minu jaoks variant, et sõidan 80% või 90% peal alla ja võtan lihtsalt mingi koha koju kaasa. Mäesuusatamises tuleb katkestamistega elada. Eriti just tehnikaalade iseloom ongi selline.

Aga kui tekib katkestamiste seeria nagu minul hetkel, muutub nende pooleli jäänud võistlustega rahu tegemine keerulisemaks. Nüüd pean üles leidma enesekindluse ja positiivse mõtteviisi. Küll siis saab olümpiamängude väljasõitmistega rahu tehtud. Kindlasti ei jää Pekingi olümpia mulle viimaseks. Alla ma anda ei kavatse,» rääkis Laine Olümpiaraadiole antud intervjuus.

Kui Tormis Laine katkestas Pekingis kaks võistlust, siis USA mäesuusastaar Mikaela Shiffrin sai täna kirja juba kolmanda pooleli jäänud olümpiavõistluse. Slaalomis ja suurslaalomis rajalt välja sõitnud Shiffrin osales täna alpi kahevõistluses, kus hoidis kiirlaskumise järel igati soodsat viiendat positsiooni, ent sõitis slaalomiraja algfaasis väravast mööda ning katkestas taas.

«Mu start oli tegelikult päris hea ja sain rütmi kenasti kätte. Tundsin, et esimeste väravate läbimisega saadud kiirendus oli tasemel ning tasakaal intensiivsuse, keskendumise ja suusatunnetuse vahel oli kenasti paigas. Eelmised 47 korda mu karjääris, kui asjad niimoodi, oli see alati toiminud ning tulemuseks hea ja kiire suusasõit. Mul pole kunagi olnud probleeme katkestamisega. Eriti mitte raja alguses. Seega on see kõik minu jaoks mõistatuslik,» sõnas Shiffrin.

Kelly Sildaru selgitab Olümpiaraadios, miks ta tänasel rennisõidu kvalifikatsioonivõistlusel teisest sõidust loobus ja 20. sünnipäeva tähistanud olümpiapronksi treener Mihkel Ustav prognoosib homseks finaalvõistluseks vägevat tulevärki.

Olümpiaraadios saavad sõna ka olümpiadebüüdi teinud 19-aastane Eesti iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus ning värsked olümpiavõitjad Michelle Gisin (mäesuusatamise alpi kahevõistlust) ja Marie-Philip Poulin (naiste jäähoki).