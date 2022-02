Treener: Kamilat peksti, peksti ja lõpuks tapeti. Hõbeda võitnud venelanna lubas karjäärile joone alla tõmmata

Trusova oli pettunud, et saanud kulda, kuigi tegi esimest korda olümpiamängude ajaloos viis neljakordset hüpet, kuid jäi ikkagi Štšerbakovale alla. Hõbedanaine ei suutnud emotsioone Venemaa ajakirjanikega suheldes vaka all hoida.

«Ma vihkan seda sporti! Ma ei lähe poodiumitseremooniale. Kõik on võitnud kuldasid, kuid mina mitte. Ma ei kavatase enam mitte kunagi jääle minna!» põrutas Trusova, kes lisas, et tema arvamus treeneri Eteri Tutberidze suunas pole muutunud, pidades silmas, et juhendaja oli lohutamise asemel talle karmilt nähvanud.