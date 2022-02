VIDEO ⟩ Saksamaa kahevõistleja pingutas nii, et veri suust väljas

«Eric oli täiesti läbi. Tal on nüüd juba palju parem, ta taastub,» kommenteeris treener Hermann Winbruch ARD-le, et Saksamaa koondise arstid suutsid 33-aastase Frenzeli jalule turgutada.

Kuigi Frenzel ei osalenud lilletseremoonial, siis leidis ta hiljem endas jõudu jagada kommentaare ARD-le. «Jah, nüüd on kõik hästi. Vaatasin Vinzenzi (neljandast vahetust sõitnud Geiger – toim.) sõitu, aga sain alles nüüd teada, et võitsime hõbeda. Mul on nii hea meel, et nad suutsid minu jama parandada.»