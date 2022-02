Valijeva treener süüdistas sportlast liiga lihtsalt allaandmises

Neljanda koha saanud Valijeva on olnud mitu nädalat maailma uudismeedia huviorbiidis, sest selgus, et tema 25. detsembril antud dopinguproov oli positiivne, kuid kuna tegemist on 15-aastase sportlasega, siis rakenduvad talle erireeglid ja ta sai olümpial võistelda.