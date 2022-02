VIDEO ⟩ Kuldmedal suusakrossis kindlustas Rootsile läbiaegade edukaima taliolümpia

Rootslanna Sandra Näslund võitis Pekingi olümpial suusakrossi finaali, mis tähendas, et Rootsi koondis on olümpial võitnud seitse kulda ja kokku 15. medalit ning on sellega teinud enda jaoks läbiaegade edukaima olümpia, sest Pyeongchangis võideti samuti seitse kulda, kuid kokku 14 medalit.