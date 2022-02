VIDEO ⟩ Napilt teise medalita jäänud Sildaru: olen ise nii rahul, pronksist mulle piisab

Kuidas olid võistluse ilmaolud? «Tuult oli tunda küll. Eriti paremas seinas. Praegu on paremaks läinud. Treeningute ajal oli vahepeal paremas seinas raske üldse mingit trikki teha, sest tuuli oli vastu ja polnud hoogu. Õnneks võistluste ajal oli parem,» vastas Sildaru.

«Ma olen ise nii rahul, mul polegi midagi rohkemat öelda! Minu jaoks on see [pargisõidu] pronks hästi suure tähendusega ja mulle sellest justkui piisas,» märkis ta.

Lõpetuseks tänas ta inimesi, kes varajastel hommikutundidel talle pöialt hoidsid: «Väga armas, et inimesed mulle niimoodi kaasa elavad ja viitsivad öösel üles ärgata. See on väga tore!»