ROKi president: Valijeva poleks tohtinud võistelda, seda oli väga häiriv vaadata

Järgnes kiirkorras kokku toodud Rahvusvahelise spordikohtu (CAS) istung, kus otsustati, et «suurte kahjude vältimiseks» lubatakse Valijeval võistlemist jätkata. Küll aga märgiti kohe, et tema tulemused jäävad protokolli tärniga, sest uurimine jätkub.

Ta lisas: «Fakt on see, et Valijeva dopingu A-proov oli positiivne. Seda ei saa ignoreerida. Me läksime spordikohtusse, sest soovisime, et ta ei saaks võistelda. Me kaotasime. Sellega tuleb leppida.»