VIDEO ⟩ Olümpiamängude seitsmenda kohaga väga rahule jäänud Liiv: küll see poodium ka ühel päeval tuleb

«Jäi enda sooritusega väga rahule. Pidin enda starti ootama, sest esimeses kurvis oli jää eelmisest paarist katki läinud. Üldjoontes olen ikkagi väga rahul,» sõnas rõõmsas tujus Liiv.

«Suutsin keskenduda nendele asjadele, millele pidin ja aeg näitab seda, et vorm on väga hea. Kui võrdlen seda aega Euroopa jäädel uisutatutega, siis on tänane kõige kiirem. Kokkuvõttes kõik hästi.»

Kui Liiv enda soorituse lõpetas ja tabloole vaatas, siis märgiti talle antud hetkel paremuselt teine aeg. Eestlane polnud esialgu kõigega rahul.

«Pärast finišit oli väike kibe maitse suus. Teadsin, et poolakas (Piotr Michalski - toim.) uisutas väga kõva aja. Teadsin enne võistlust, et olen võimeline seda aega ületama, aga protokolli vaadates olen ikkagi väga rahul,» jätkas Liiv.

Kui vaadata üldist taset, siis näidati Pekingis suhteliselt aeglaseid aegu. Eesti kiiruisutaja nõustus sellega ning leidis, et ehk polnud jääolud kõikidele sobivad ja piisavalt kiired.

Seitsmenda koha saanud Liivi jäi poodiumist lahutama 17 sajandikku. Kui muidu võiks tunduda, et tegemist on väikse vahega, siis kiiruisutamises ikkagi tuntav. «See on samal ajal nii suur kui ka väike vahe. Mul jäi MK-sarjas näiteks sel hooajal 15 sajandikku kolmandast kohast lahutama. Tegelikult on see 1000 meetris ikkagi suur vahe, sest minu ees oli väikeste vahedega veel mitu sportlast,» leidis Liiv.

Olümpiamängude seitsmes koht annab Liivile hea emotsiooni jätkamiseks. Eestlane loodab, et see poodium tuleb ühel päeval kindlasti ära. Ta tunnistab, et kuulub 1000 meetri distantsil täielikult maailma tippseltskonda ja liigutakse õiges suunas.