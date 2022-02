PM PEKINGIS ⟩ Praktiliselt ideaalse sõidu teinud Liiv vaatab lootusrikkalt tuleviku suunas

«Medal oli justkui käega katsutav, aga samas, 1000 meetris on see päris suur vahe. Sel hooajal olen [MK-etapil] poodiumile kõige lähemal olnud äkki 0,15 sekundiga?» sõnas Väino Treimani poolt Adaveresse püstitatud uisuplatsilt tuule tiibadesse saanud Liiv esimese hooga Eesti ajakirjanikele, kuid lisas seejärel kindlameelselt, «Kokkuvõttes olen ikkagi rahul!»

Parimal juhul on Liiv 1000 meetrit läbinud siis 1.07,1ga, mis andis detsembrikuisel Calgary MK-etapil viienda koha. Ka see süstis eestlastesse olümpia osas optimismi, kuid jaanuari alguses tabas Liivi seejärel tagasilöök, kui ta vigastas rattatreeningu käigus jalga.

Olümpial see otsest rolli ei mänginud, kuid kaudselt? Treener Erwin ten Hove leidis pärast väikest raalimist, et trauma võis Liivile isegi kasuks tulla, kuna võimaldas hoolealusel puhata ja rahulikumalt treenida. «Võistlusrütmi puudumist ma kindlasti ei näinud,» lausus hollandlane.

Liiv nõustus juhendajaga: «Jah, sellised ootamatused võivad tõesti teinekord kasuks tulla. Olümpialgi on näiteid, kus üks mäesuusataja kukkus ega saanud kaks kuud enne olümpiat treenida. Mida ta siis tegi oli, et treenis ainult vaimselt. Olümpiaks sai ta aga terveks ning võitis lõpuks kulla.»

Tulles aga tagasi tippmarkide juurde, siis Pekingi olümpia puhul tasus kõik Põhja-Ameerikas uisutatud rekordid aknast välja visata. Mõistagi annavad need mingi indikatsiooni, kuid reaalsuses sarnaned siinse olümpiaovaali jää rohkem Euroopa uisuplatsidele, kust Liivil on parimal juhul ette

Sestap pakkus tänane aeg – 1.08,65 – Liivile ka rõõmu. «Kaks nädalat tagasi sõitsin siin 1.08,9 ning üldse olen sel hooajal kõige rohkem alla 1.09 sõitnud. See teeb mind ka õnnelikuks, sest enne hollandlastega treenimist (Liiv liitus 2020/21 hooaja eel Tiim IKOga – K.J.) käis mul kõik üles-alla: kord oli hea võistlus, siis halb. Nüüd on aga kõik suhteliselt stabiilne,» sõnas Jõgevalt pärit uisuäss.

Ent siiski: 0,17 sekundit medalist – kas seda oleks saanud täna kusagilt näpistada? «Äkki võinuks start veidi kiirem olla? Esimesed 200 meetrit oli siin 16,6, aga Salt Lake Citys olen tänavu ka 16,4 näidanud. Aga see on selline oleks-poleks,» ei soovinud Liiv hüpoteetilisele vankrile hüpata, vaid rõhutas vastukaalus hoopis, et tegemist oli praktiliselt ideaalse sõiduga.

«Sammutihedus, kurvid – kõik oli väga-väga hästi. Kui võtta ka seda, et jaanuaris tabas mind vigastus, mistõttu ei saanud kaks nädala jääl olla ning tuli uuesti pihta hakata... ning teha selle pealt siis üks hooaja parimaid sõita. Võin ikkagi öelda, et kõik läks väga hästi,» väljendas ta olümpiamängude seitsmenda koha üle rahulolu.

Ent selge on ka see, et järgmistel tiitlivõistlustel kiikab meie mees juba veel agaramalt poodiumi suunas. «Töö medali nimel käib ja loodan, et lähiaastatel, kui mitte juba järgmisel aastal, võiks kindlasti sellele mõelda. Sel hooajal jäi Salt Lake City [MK-etapil] medal 0,15 sekundi kaugusele. Miks mitte ei võiks see järgmine või ülejärgmine aasta juba juhtuda,» sõnas Liiv, keda selles küsimuses toetas ka juhendaja ten Hove.