Olümpiaraadio ⟩ Marten Liivi treener: olen väga uhke, aga natuke pettunud kah

«Tunded on segased. Olen väga uhke, et Martenil läks nii hästi, aga olümpiamedal oli võimalik. Seega olen õnnelik, aga natuke ka pettunud, et olime poodiumile nii lähedal, aga jäime sealt ikkagi välja. Marten on tänavu MK-sarjas sõitnud kahel puhul kuue sekka. 1000 meetrit on sprindidistants ja igal päeval võib juhtuda, et esikuuiku sees pööratakse paremusjärjestus ümber,» rääkis kaks hooaega Liivi juhendanud ten Hove.

Pronksi võitnud Haavard Holmefjord Lorentzen läbis distantsi Liivist 17 sajandiksekundit kiiremini. «Oleme vahet tipuga vähendanud. Meie koostöö alguses oli Marteni mahajäämus parimatest suurem, aga nüüd on see tõesti väikeseks kahanenud. Aga kuna teame, et see allesjäänud marginaal on püütav, siis oleme veidi pettunud, et see ei juhtunud täna,» ütles ten Hove.

Liiv ise ja ka ten Hove kinnitasid, et koostööd kavatsetakse jätkata. Hollandlase sõnul on sealne profitiim IKO väga huvitatud eestlase jätkamisest. «Hollandis on kiiruisutamises profivõistkonnad, süsteem on sarnane jalgrattaspordile. Soovime kindlasti Marteniga lepingut pikendada. Ka tema on oma sõnul meie koostööga väga rahul. Peame nüüd tagama, et Martenit ümbritseksid teised tasemel kiiruisutajad, aga olen väga kindel, et saame sellega hakkama,» lausus ten Hove.

Et nelja aasta pärast Milanos poodiumi rünnata, on ten Hovel plaan juba valmis. «Järgmisel aastal keskendume veidi rohkem 1500 meetri distantsile, sest see teeks Marteni tugevamaks ka 1000 meetris. Uue olümpiatsükli tööplaan kujuneb nii, et järgmisel kahel aastal pöörame veidi rohkem tähelepanu 1500 meetrile ja seejärel uuesti 500-le ja 1000-le meetrile, kus Marteni tase on selleks ajaks tõusnud tänu 1500 meetris tehtud tööle,» selgitas hollandlasest treener.

