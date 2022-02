TIPPHETKED ⟩ Rootsi unistus olümpiafinaalist purunes. Kapten: ma pean sellega elu lõpuni elama

Üks karistusviskel eksinu oli Rootis kapten Anton Lander, kes raputas ka endale tuhka pähe. «Mul on oma strateegia, kuidas karistusviset sooritada. Hooaja jooksul on see olnud edukas, aga täna ei tulnud see välja. Peane sellega elama elu lõpuni. Aga nii see on ja see on hoki. Mõnikord võidad valusaid matše, vahel kaotad raskeid,» ütles meeskonna kapten Expressenile.