Kiiruisutaja Jutta Leerdam on erinevate portaalide poolt valitud Pekingi olümpiamängude kõige seksikamaks sportlaseks. 23-aastane hollandlanna, kes võitis 1000 m distantsil hõbeda, on sellise tunnustuse uhke, kuid toonitab, et paljud naised on ilusad, seda olenemata kehakujust või nende suurusest.