Meie põhjanaabrid tegid küpse esituse. Alagrupis oli Slovakkia alistatud 6:2, kuid kogenud meeskonnana teati suurepäraselt, et medalimängus on vaja kaitses asjad korras hoida ning seejärel vaadata, mis rünnakul saab. Skoori avas avakolmandikul Sakari Manninen, viimasel minutil saatis litri tühja väravasse Harri Pesonen. Ka Slovakkia mängis hästi, kuid ründeteravusest jäi vajaka. Märkimisväärne on asjaolu, et Soome ei teeninud ühtegi karistusminutit.