Norra olümpiakoondis on Pekingis püsti pannud ajaloolise kullasaju

Suurte eesmärkidega Pekingisse saabunud Norra olümpiakoondis on taaskord tõestanud, et talimängud kuuluvad täielikult neile. Pekingis on nende sportlastele kaela asetatud koguni 15 kuldmedalit. See on uus rekord. Varasemalt hoidsid 14 kullaga rekordit nii Kanada (2010. Vancouver), Saksamaa kui ka Norra (mõlemad 2018. Pyeongchang) koondised.