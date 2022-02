Soome suusataja peenis jäätus keset olümpiamaratoni: see oli talumatu valu

Finišisse jõudes asetas Lindholm suguelundi soojendamiseks sellele soojakoti. Pärast võistlust ajakirjanikega vestelnud soomlane meenutas, et temaga on sarnane asi toimunud ka varem, hooaja alguses Rukal.

Kas Hiinas oli «jäisem» kogemus? «Oli küll. See oli talumatu valu. Asetasin kottidele kuumakoti, sellest oli abi,» rääkis Lindholm Iltalehtile. Naljatledes uuriti, et kas suusataja on pärast selliseid üleelamisi veel võimeline elus lapsi saama. Lindholm avas, et on.