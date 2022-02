OLÜMPIARAADIO ⟩ Ajalugu teinud Aleksandr Bolšunov: kolm kulda ja viis medalit – unistus on täitunud, uskumatu lugu!

«Unistus on täitunud. Hooaja eel seadsin endale eesmärgiks võita olümpiamängudelt kaks kuldmedalit, aga arvestasin, et see on väga ambitsioonikas eesmärk, mis nõuab suurt õnnestumist. Praegu on mul aga kolm olümpiakulda, lisaks veel hõbe ja pronks. See on uskumatu,» sõnas Bolšunov finiši järel Olümpiaraadiole antud intervjuus.

Nelja aasta eest Pyeongchangi taliolümpial võitis Bolšunov kolm hõbedat ja ühe pronksi. Kokku on tal seega üheksa olümpiamedalit – kolm kulda, neli hõbedat ja kaks pronksi. Omapärasel kombel ta rohkem kui need üheksa korda, olümpiavõistlustel startinud polegi. Ehk Bolšunovi iga olümpiastart on lõppenud medaliga.

Meeste suusamaraton ei pakkunud kõneainet ainult Bolšunovi saavutuse kaudu. Kui 23 eelmisel taliolümpial (võistlus on kavas olnud alates 1924. aastal Chamonix's peetud esimesest taliolümpiast) on võitja selgunud 50 kilomeetri pikkusel distantsil, siis täna lühendati võistlusmaa külma ilma tõttu 28 kilomeetrile, mis põhjustas omajagu arusaamatust ja pahameelt.

«Otsus tehti tund enne starti – see jääb mulle arusaamatuks. Miks ei otsustatud kolm tundi enne starti või eelmisel õhtul. Ilmaennustus oli täpselt teada. Kujutad ette, et oled läinud magama teadmisega, et sõiduks on 50 kilomeetri. Rajale on paika pandud toitumisplaan, joogikohad ja strateegia. Nüüd öeldakse tund enne, et sõit on 28 kilomeetrit. Šveitslane Dario Cologna oli juba suuskadel, kui see otsus tehti. Kaardipakk löödi sassi,» rääkis Kanal 2 suusaülekannete ekspert-kommentaator Vahur Teppan.

Olümpiaraadio teeb kokkuvõte ka kõigist Eesti sportlaste startidest Pekingi taliolümpial. Kokku esindas meid olümpial 25 sportlast, kes tegid kokku 58 võistlusstarti.