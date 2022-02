Olümpiavõitja Valijevast: nad tapsid maailma kõige andekama iluuisutaja

«Teha läbi see, mida Valiejva tegi, oleks isegi täiskasvanule raske. Ta oli sellise psühholoogilise surve all! Kui ta oleks minimaalsete eksimustega uisutanud, olnuks see ime. Aga ime ei juhtunud,» rääkis Marinin Championatile.

«Ma loodan, et ta osaleb veel mõnel olümpial. Nad tapsid maailma kõige andekama iluuisutaja. See on kurb, sest eriti üksiksõidus sa ei tea, kas saad teise võimaluse. Sport on siin ja praegu, minevikku ei saa tagasi tuua,» sõnas ta. Ühtlasi kiitis ta esimeseks tulnud Anna Štšerbakovat ja teiseks jäänud Aleksandra Trusovat.