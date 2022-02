Olümpiamaratoni ülikindlalt võitnud Johaug sai kodumaal kriitikat

Kuldmedali saatus oli otsustatud põhimõtteliselt võistluse esimese kolmandikuga. 10,4 kilomeetri vaheajas edestas Johaug lähimat jälitajat Jessie Digginsit juba 16 sekundiga ning enam tagasi ei vaadanudki. Finišis oli norralanna edu hõbeda teeninud ameeriklanna ees 1.43,3. Pronksile sõitnud Kerttu Niskanen kaotas juba 2.33,3.

«Johaug läks liidriks, kui Ebba Andersson võttis juua. Suusatamises kehtib kirjutamata reegel, et kui konkurent joob, ei tohiks eest ära sõita. Aga ma ei usu, et see Thereset huvitab,» vahendas Bjørni sõnu Dagbladet.