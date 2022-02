OLÜMPIARAADIO ⟩ EOK spordidirektor Martti Raju: taliolümpial on medalit võita raskem kui suveolümpial

«Muidugi headest sportlastest. Ega ta millestki muust tuleneda saagi. Kindlasti supertulemused – väikesele riigile nagu Eesti on olümpiamedal tippõnnestumine. Eriti veel talialadel, kus medalite jaotust vaadates on konkurents koondunud väga väikese ringi riikide kätte. Selles mängus kaasa lüüa on kordades raskem kui teha seda suveolümpial,» sõnas Raju Pekingi taliolümpia kokkuvõtteks.

«Laskesuusatamine läks selgelt lati alt läbi, seal ei ole midagi arutada. Selge see, et ootused ja lootused olid suuremad. Mitte küll mäekõrguselt suuremad, aga paar head õnnestumist või kohta 20 tugevama seas olnuks teretulnud.

Murdmaasuusatamise meeste sprinditeate 11. koht oli tegelikult väga hea tulemus. Ei saa kindlasti öelda, et seda keegi ootas, et kaks Eesti murdmaasuusatajad jäävad napilt välja esikümnest. Seega arvestades fooni, mille pealt olümpiale tuldi, siis murdmaasuusatajad pigem õnnestusid kui ebaõnnestusid,» rääkis Raju.

Taliolümpia programmi kuulub 15 spordiala, millest Eesti oli Pekingis esindatud kaheksal. Kui reaalne on seda arvu 2026. aasta taliolümpiaks paisutada? Kas see peaks Eesti talispordi jaoks olema eesmärk omaette? «Paisutamine pole eesmärk omaette. Pigem katsume paremaks saada aladel, mis on meie omad ning kus meil on juured ja traditsioonid. Samuti treenerid, võimalused ja baasid,» lausus Raju.