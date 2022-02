Venelastele heidetakse ette, et nad ei suutnud väärikalt kaotada

Nii mõnedki märkasid, et Venemaa hokimehed olid finaali järel väga löödud. Räägitakse isegi sellest, et nad ei osanud väärikalt kaotada.

«Väga raske leppida, et see polnud kuld,» tunnistas Fjodotov hiljem. «Olen kõik või mitte midagi mentaliteediga inimene. Kaotust on raske seedida. Kindlasti panen selle [hõbeda] hiljem kaela ja naudin seda.»