2026. aasta olümpia üllatab uue spordialaga

Üheks Milano – Cortina lubaduseks oli, et olümpiamängud peetakse 90 protsendi ulatuses juba olemasolevatel võistlusrajatistel. «Kõige tähtsam on, et korraldame need mängud kohas, kus on olemas suured traditsioonid ja rahvusvaheliste võistluste kogemus,» lausus Itaalia olümpiakomitee president Giovanni Malago.