VIDEO ⟩ CNN tõi esile Eva-Lotta Kiibuse väga stiilse kostüümi ja lootustandva sõidu

«Iluuisutajad ja jäätantsijad teavad, et kohtunike lummamiseks kulub rohkem kui neljakordsed hüpped (kuigi see ei teeks midagi halba). Nad kannavad väljapaistvamat riietust, mida olümpiamängudel näete, kuigi julge pealehakkamine ei tähenda alati paremat tulemust,» seisis artiklis, kus toodi välja 11 erinevat kostüümi.

2020. aasta iluuisutamise Euroopa meistrivõistluste seitsmes naine ning mullusel MMil 14. koha saavutanud Kiibuse tänavust hooaega on seganud jalavigastus. Tema treener Anna Levandi avaldas Pekingis, et trauma on nüüd Kiibuse jaoks möödanik ja tulevik hoopis helgem.