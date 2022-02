HOMME OTSEÜLEKANNE ⟩ Olümpiapronks Kelly Sildaru vastuvõtt Rotermanni kvartalis

Pekingi XXIV taliolümpiamängud on saanud osakeseks ajaloost ja Eesti on taas ühe olümpiamedali võrra rikkamaks saanud. Väikese riigi jaoks on see igati tähelepanuväärne ja tähistamist vääriv sündmus. Teisipäeval jõuab olümpiapronks Kelly Sildaru kodumaale tagasi.