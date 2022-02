Soome meedia: Saksamaa võitis ühe Pekingi olümpiakulla pettusega

Saksamaa suusaliidu reaktsioon süüdistusele oli resoluutne. «Me tavaliselt ei kommenteeri anonüümseid väiteid, eriti kui need on nii ennekuulmatud. Ütleme selgesõnaliselt, et Saksama suusaliit peab kinni kõigist reeglitest,» ütles suusaliidu tegevjuht Stefan Schwarzbach, vahendas Bild.

«C8 fluoriidi me kindlasti ei kasuta, sest meil pole seda enam kaasas. See on vale, mida nad kirjutavad,» lisas Saksamaa murdmaasuusatamise juht Andreas Schlütter ning arvab, et süüdistus on sündinud puhtast kadedusest, sest Soome naiskond jäi mõlemas teatesõidus esimesena medalita.